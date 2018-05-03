Семен Шапиро: «В 8 клубах экстралиги мизерные зарплаты. Приезжаю в клуб: 4 тысячи рублей – зарплата на 25 человек»

Председатель Федерации хоккея Беларуси Семен Шапиро отметил, что в белорусском хоккее личный и коллективные интересы превалируют над государственными.

«Огромнейшая зарплата – 4 мощных клуба. Они борются между собой, и, к сожалению, четыре лучших клуба никого сегодня не поставляют в сборную страны. Мы иногда в погоне за наживой, личными заработками не видим и уничтожаем нашу молодежь. Есть четыре клуба с хорошим бюджетом, а 8 клубов просто никаких.

Я могу назвать клубы и в Бресте, и в Витебске, и в Могилеве. Все говорят, какие высокие зарплаты… Там мизерные зарплаты в 8 клубах. Это только к тем четырем клубам это относится. Приезжаю в клуб: 4 тысячи рублей – зарплата на 25 человек. Где ваши мальчишки, спрашиваю. Кто в связисты, кто в таксисты разошлись. Потому что в эти годы им надо кормить семью. За $80 они не могут», – сказал Шапиро.