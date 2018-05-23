Захар Волков: «Впервые принял участие в «класико». Прочувствовал, что это по-настоящему особое противостояние»

Защитник БАТЭ Захар Волков поделился эмоциями после победы над минским (1:0).

«Понимали, что поединок окажется очень непростым. Всего несколько дней назад мы испытали огромное разочарование, уступив в финале Кубка страны, но постарались оперативно забыть о неудаче и максимально качественно подготовиться к следующему матчу. И, к счастью, удалось вырвать победу!

Я впервые принял участие в так называемом белорусском «класико». Прочувствовал, что это по-настоящему особое противостояние. На трибунах собралось много людей – антураж классный. Приятно выступать в такой обстановке.

Наверное, изначально можно было предположить, что игра пойдет до гола. К счастью, забил БАТЭ. В целом, считаю, мы выглядели поострее в атаке, имели больше моментов. Ну и вновь сохранили свои ворота в неприкосновенности – данный факт добавляет положительных эмоций.

Хотелось бы выразить слова поддержки Николе Васильевичу. Только-только восстановился после травмы – и вот опять проблемы. Надеемся, на сей раз ничего серьезного не случилось. Желаем Нико скорейшего выздоровления!» – заявил Волков.