Могилевчанин Дмитрий Набоков побил 25-летний рекорд Беларуси по прыжкам в высоту

В Бресте проходит Республиканская Универсиада по легкой атлетике. На ней был установлен новый национальный рекорд по прыжкам в высоту. Планки в 2.36 метров достиг могилевчанин Дмитрий Набоков.

«Дмитрий Набоков вышел в сектор, когда планка была поднята на уровень 2.15 и все следующие высоты, включая 2.32, преодолевал с первой попытки. Для покорения рекордной для себя отметки 2.34 спортсмену пришлось выполнить 2 прыжка. Затем в секторе была установлена высота 2.36, которую Дмитрий также взял с первой попытки! После одного неудачного выхода в сектор на отметке 2.40 спортсмен завершил соревнования», – отмечает пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики.

Второе место занял Максим Недосеков (2.32).

Предыдущий национальный рекорд (2.34) в мае 1993 года установил Андрей Санкович.