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Голландия, Швейцария, Англия и Португалия вышли в полуфинал Лиги наций

20.11.2018 00:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Завершился групповой этап Лиги наций в группах А. 

В полуфинал вышли сборные Голландии, Швейцарии, Англии и Португалии. 

Первый финал четырех турнира будет организован в Португалии. Жеребьевка команд состоится 3 декабря 2018 года, матчи пройдут с 5 по 9 июня 2019 года.

Победитель турнира получит 7,5 миллиона евро, финалист – 6,5 миллиона. За третье место полагается 5,5 миллиона евро, за четвертое – 4,5 миллиона. 

Кроме этого, при проведении жеребьевки квалификации Евро-2020 эти сборные попадут в отборочные группы с пятью командами, а не с шестью.

 
 
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Завершился групповой этап Лиги наций в группах А.
 
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