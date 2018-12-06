ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евгений Лисовец: «Все понимают, в каком положении мы сейчас находимся, что нельзя ни на минуту расслабляться»

06.12.2018 23:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец подвел итоги матча с «Торпедо» (3:6), где он отметился результативной передачей, передает «БХ».

– Что сегодня произошло? Почему такой плачевный итог игры?

– Сами виноваты... Мы готовимся, выходим на игру, настраиваемся, первый период делаем все правильно, второй период тоже неплохо начинаем, большинство, создаем моменты... Вроде играем, держим шайбу, все хорошо, а потом в какой-то момент как будто выключаемся, начинаем сваливаться на индивидуальную игру, стоим и смотрим друг на друга... Бежим непонятно куда, совершаем глупые индивидуальные ошибки. За это нас и наказывают, а у команды после таких шайб опускаются руки. Надо работать над этим, играть внимательно с первой и до последней минуты, когда ведешь в счете, дожимать соперника до конца.

– Такое ощущение, что с каждым периодом команда играла все хуже. Тренерам не удалось в перерывах достучаться до игроков?

– После каждого периода нам объясняли, что нужно поправить, что делать на льду. Просили сыграть проще, а мы начинали что-то придумывать на площадке, нас за это наказали. Повторюсь, подвели индивидуальные ошибки, нельзя так играть.

– Команда дважды вела в счете в две шайбы. Это могло сыграть плохую службу в плане психологии и несколько расслабить ребят?

– Я так не думаю. Все понимают, в каком положении мы сейчас находимся, что нельзя ни на минуту расслабляться. Но так, как мы действовали сегодня, повторюсь, играть нельзя, – сказал Лисовец.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец подвел итоги матча с «Торпедо» (3:6), где он отметился результативной передачей, передает «БХ».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Андрей Сидоренко: «Некоторые люди выходят, как будто смотрят 16-ю серию «Звездных войн», а не играют»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика