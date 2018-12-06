Евгений Лисовец: «Все понимают, в каком положении мы сейчас находимся, что нельзя ни на минуту расслабляться»

Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец подвел итоги матча с «Торпедо» (3:6), где он отметился результативной передачей, передает «БХ».

– Что сегодня произошло? Почему такой плачевный итог игры?

– Сами виноваты... Мы готовимся, выходим на игру, настраиваемся, первый период делаем все правильно, второй период тоже неплохо начинаем, большинство, создаем моменты... Вроде играем, держим шайбу, все хорошо, а потом в какой-то момент как будто выключаемся, начинаем сваливаться на индивидуальную игру, стоим и смотрим друг на друга... Бежим непонятно куда, совершаем глупые индивидуальные ошибки. За это нас и наказывают, а у команды после таких шайб опускаются руки. Надо работать над этим, играть внимательно с первой и до последней минуты, когда ведешь в счете, дожимать соперника до конца.

– Такое ощущение, что с каждым периодом команда играла все хуже. Тренерам не удалось в перерывах достучаться до игроков?

– После каждого периода нам объясняли, что нужно поправить, что делать на льду. Просили сыграть проще, а мы начинали что-то придумывать на площадке, нас за это наказали. Повторюсь, подвели индивидуальные ошибки, нельзя так играть.

– Команда дважды вела в счете в две шайбы. Это могло сыграть плохую службу в плане психологии и несколько расслабить ребят?

– Я так не думаю. Все понимают, в каком положении мы сейчас находимся, что нельзя ни на минуту расслабляться. Но так, как мы действовали сегодня, повторюсь, играть нельзя, – сказал Лисовец.