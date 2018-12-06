«Динамо» Минск – «Торпедо». Матч посетили 7498 человек, что стало антирекордом «Минск-Арены» в этом сезоне

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло «Торпедо» (3:6).

Игру посетили 7498 зрителей. Это худшая посещаемость «Динамо» на «Минск-Арене» в нынешнем сезоне. Стадион вмещает 15 тысяч человек.

Ранее худшим был показатель в 8087 болельщиков на встрече минского «Динамо» и «Нефтехимика».

Меньшая аудитория собиралась лишь на матчах против «Трактора» (6837) и «Металлурга» Мг (7315). Но это игры проходили на «Чижовка-Арене».

Что касается предыдущих сезонов, то ниже 7000 посещаемость опускалась в 2014 году на играх Кубка Надежды.