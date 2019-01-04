7 очков Николая Лукашенко помогли «Грифонам» выйти в финал «Золотой шайбы»

Команды «Грифоны» и «Сокол» сыграют в финале республиканских соревнований «Золотая шайба» в дивизионе А в старшей возрастной группе.

В группе А на малой площадке «Чижовка-Арены» минская команда «Грифоны» победила сегодня соперников из «Принеманских ястребов» со счетом 11:5. Николай Лукашенко отметился тремя голами и четырьмя голевыми передачами. В другом матче группы А солигорский «Шахтер» обыграл жлобинский «Металлург» – 2:1.

Турнирное положение: «Грифоны» – 6 очков (3 матча), «Принеманские ястребы» – 4 (3), «Шахтер» – 2 (3), «Металлург» – 0 (3).

Юные хоккеисты «Сокола» из Горок (Могилевская область) заняли первое место в группе Б. В решающем поединке на тренировочной арене Дворца спорта ребята из Могилевской области были сильнее оппонентов из кобринского «Атланта» – 9:0. Минская команда «Партизан» в этом квартете нанесла поражение «Северной Столице» из Витебской области – 7:2.

Турнирное положение: «Сокол» – 6 (3), «Атлант» – 4 (3), «Партизан» – 0 (3), «Северная Столица» – 0 (3).

Финал «Золотой шайбы» между «Грифонами» и «Соколом» в старшей возрастной группе в дивизионе А состоится 7 января на малой площадке «Чижовка-Арены» в 14.00.