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НХЛ. «Филадельфия» проиграла «Калгари» в овертайме, «Тампа» в гостях у «Сан-Хосе», «Флорида» против «Коламбуса»
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12:55, Полымя
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НХЛ. «Филадельфия» проиграла «Калгари» в овертайме, «Тампа» в гостях у «Сан-Хосе», «Флорида» против «Коламбуса»
23:50, Tribuna.com
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- «Искал сигареты, потом отпустил руль». Подробности ДТП 1 января, где погибла 14-летняя девушка 05.01.2019,
Tut.by
- В Бресте дети построили снежную крепость и водрузили над ней флаг. Как думаете, какой? 05.01.2019,
Виртуальный Брест
- «Я практически живу в Варшаве». Белорусы о том, ездят ли они за границу и зачем 05.01.2019,
Tut.by
- За команду Лукашенко выступают 6 действующих хоккеистов, которых не было в изначальной заявке Рождественского турнира 05.01.2019,
Tribuna.com
- Прокуратура Гродненской области потребовала устранить нарушения в работе органов принудительного исполнения 05.01.2019,
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- Главная елка Витебска была самой «разговорчивой» в стране в новогоднюю ночь 05.01.2019,
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