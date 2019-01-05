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НХЛ. «Филадельфия» проиграла «Калгари» в овертайме, «Тампа» в гостях у «Сан-Хосе», «Флорида» против «Коламбуса»

05.01.2019 23:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Калгари 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Дата проведения
5 января, 21.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 12 Сэнхайм (Проворов, Уил)
1:1 – 28 Годро (Хэнифин, Монахан)
2:1 – 45 Конекны ()
2:2 – 55 Ткачак (Хэнифин, Беннетт)
2:3 – 61 Броди (Ткачак)
Вратари: Харт 29/32  Риттих 32/34.

 

Оттава – Миннесота 3:4 (1:0, 1:3, 1:1)
Дата проведения
5 января, 21.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 19 Дюшен (Смит)
1:1 – 21 Сперджен (Паризе, Канин)
2:1 – 28 Дзингел (Демело, Райан)
2:2 – 34 Гринуэй (Э.Стаал, Гранлунд)
2:3 – 36 Сперджен (Паризе, Койл)
2:4 – 46 Паризе (Койл, Канин)
3:4 – 50 Стоун (Воланин, Сиси)
Вратари: Нильссон 22/26  Дубник 24/27.

 

Бостон – Баффало 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Дата проведения
6 января, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 10 Вагнер (Эккиари)
2:0 – 22 Бэкес ()
2:1 – 57 Ристолайнен ()

 

Торонто – Ванкувер 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)
Дата проведения
6 января, 03.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 8 Таварес (Браун, Райлли)
2:0 – 14 Мур (Ожиганов)
3:0 – 44 Мэттьюс (Юнссон)
4:0 – 51 Юнссон (Мэттьюс)
5:0 – 54 Ожиганов (Дермотт, Мэттьюс)

 

Монреаль – Нэшвилл 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Дата проведения
6 января, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
0:1 – 10 Смит (Экхольм, Суббан)
0:2 – 19 Экхольм (Йернкрук, Грималди)
1:2 – 32 Уэбер (Котканиеми)
1:3 – 33 Смит (Фиала, Суббан)
1:4 – 59 Арвидссон ()

 

Флорида – Коламбус 3:4 (2:1, 0:1, 1:1)
Дата проведения
6 января, 03.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Дюклер (Веннберг)
1:1 – 13 Юбердо (Йэндл, Барков)
2:1 – 18 Хоффман ()
2:2 – 37 Андерсон (Мюррей, Дженнер)
2:3 – 46 Дубински ()
3:3 – 57 Экблад (Йэндл, Макканн)
3:4 – 60 Джонс (Панарин, Дюбуа)

 

Сент-Луис – Айлендерс 2:1 (3 период)
Дата проведения
6 января, 04.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Шенн (Баумистер, Шварц)
2:0 – 16 Сэнфорд (Бозак, Данн)
2:1 – 22 Мартин (Клаттербак, Сизикас)

 

Лос-Анджелес – Эдмонтон
Дата проведения
6 января, 06.00, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Тампа-Бэй
Дата проведения
6 января, 07.00, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

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