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В Испании арестовали 28 теннисистов по обвинению в договорных матчах. Один из них играл на US Open-2018

10.01.2019 18:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полиция Испании в четверг арестовала 28 профессиональных теннисистов в рамках дела о договорных матчах. Личности игроков не раскрываются, но утверждается, что один из них участвовал в US Open-2018. 

Власти провели рейды на 11 домов и в сумме задержали 83 человек. Кроме того, были конфискованы 151 тысяча евро, 50 электронных приборов, пять элитных автомобилей, кредитные карты и документы. Полиция также заморозила 42 банковских счета.

Расследование было запущено после того, как TIU (основная теннисная организация, следящая за договорными матчами) сообщила о необычной ставочной активности на «Челленджерах» и «Фьючерсах». Одного из игроков обвинили в том, что он был посредником между теннисистами и остальными преступниками.

Утверждается, что на матчи ходили члены армянской банды – они следили, чтобы подкупленные теннисисты обеспечивали оговоренный результат.

 
 
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Полиция Испании в четверг арестовала 28 профессиональных теннисистов в рамках дела о договорных матчах.
 
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