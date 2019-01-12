Ни один клиент букмекерской компании «Макслайн» не проиграл, поставив на этап Кубка мира в Оберхофе!

Сегодня под предложения «Макслайн платит» и «Макслайн вернет» попали все ставки на этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Напомним, согласно условиям предложений, букмекерская компания рассчитывает на плюс либо возвращает проигрышные ставки игроков на некоторые события.

Список ставок, попавших под предложение «Макслайн платит», смотрите здесь , а под акцию «Макслайн вернет» – здесь .

На сегодняшний день под предложение «Макслайн платит» попало 6303 матча, а под предложение «Макслайн вернет» 5808 матчей.