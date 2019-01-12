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Ни один клиент букмекерской компании «Макслайн» не проиграл, поставив на этап Кубка мира в Оберхофе!
13.01.2019 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня под предложения
Напомним, согласно условиям предложений, букмекерская компания рассчитывает на плюс либо возвращает проигрышные ставки игроков на некоторые события.
Список ставок, попавших под предложение «Макслайн платит»,
На сегодняшний день под предложение
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Ни один клиент букмекерской компании «Макслайн» не проиграл, поставив на этап Кубка мира в Оберхофе!
Сегодня под предложения «Макслайн платит» и «Макслайн вернет» попали все ставки на этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
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