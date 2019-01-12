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Ни один клиент букмекерской компании «Макслайн» не проиграл, поставив на этап Кубка мира в Оберхофе!

13.01.2019 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня под предложения «Макслайн платит» и «Макслайн вернет» попали все ставки на этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Напомним, согласно условиям предложений, букмекерская компания рассчитывает на плюс либо возвращает проигрышные ставки игроков на некоторые события.

Список ставок, попавших под предложение «Макслайн платит», смотрите здесь, а под акцию «Макслайн вернет» – здесь.

На сегодняшний день под предложение «Макслайн платит» попало 6303 матча, а под предложение «Макслайн вернет» 5808 матчей. 

 
 
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Сегодня под предложения «Макслайн платит» и «Макслайн вернет» попали все ставки на этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
 
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