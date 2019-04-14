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Минское «Динамо» не пропускает в чемпионате восемь игр подряд. Это новый клубный рекорд
15.04.2019 18:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское
Таким образом, с учетом прошлого сезона «бело-голубые» не пропускают в высшей лиге на протяжении восьми игр. Этот показатель является клубным рекордом. В четвертом туре «Динамо» встретится с минским «Торпедо».
Отметим, в сезоне-2018 командой руководил Сергей Гуренко, нынешний главный тренер – Роман Пилипчук.
Напомним, что самая длинная в истории «сухая» серия принадлежит БАТЭ. В 2009-2010 годах борисовчане не пропускали в 14 поединках подряд.
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Минское «Динамо» в матче 3-го тура чемпионата Беларуси оказалось сильнее «Городеи».
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