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ЧМ-2019. Форвард «Торонто» Мэттьюс может сыграть за сборную США

25.04.2019 18:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс может быть включен в состав сборной США на ЧМ-2019.

Хоккеист сообщил, что его интересует возможность выступить на турнире.

Ранее «Мэйпл Лифс» проиграли «Бостону» (3-4 в серии) в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли.

В этом сезоне 21-летний форвард набрал 73 (37+36) очка в 68 играх регулярного чемпионата НХЛ. В семи матчах плей-офф отметился 6 (5+1) баллами.

До этого сообщалось, что нападающий «Калгари» Джонни Годро также может сыграть за команду США на чемпионате мира.

ЧМ-2019. Кэйн, Айкел, Сутер и Ларкин вошли в состав сборной США

В Сочи стартовал крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.

ЧМ-2019. Форвард «Торонто» Мэттьюс может сыграть за сборную США

 
 
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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс может быть включен в состав сборной США на ЧМ-2019.
 
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