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ЧМ-2019. Форвард «Торонто» Мэттьюс может сыграть за сборную США
25.04.2019 18:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
Хоккеист сообщил, что его интересует возможность выступить на турнире.
Ранее «Мэйпл Лифс» проиграли «Бостону» (3-4 в серии) в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли.
В этом сезоне 21-летний форвард набрал 73 (37+36) очка в 68 играх регулярного чемпионата
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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс может быть включен в состав сборной США на ЧМ-2019.
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