ЧМ-2019. Форвард «Торонто» Мэттьюс может сыграть за сборную США

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Остон Мэттьюс может быть включен в состав сборной США на .

Хоккеист сообщил, что его интересует возможность выступить на турнире.

Ранее «Мэйпл Лифс» проиграли «Бостону» (3-4 в серии) в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли.

В этом сезоне 21-летний форвард набрал 73 (37+36) очка в 68 играх регулярного чемпионата . В семи матчах плей-офф отметился 6 (5+1) баллами.

До этого сообщалось , что нападающий «Калгари» Джонни Годро также может сыграть за команду США на чемпионате мира.

ЧМ-2019. Кэйн, Айкел, Сутер и Ларкин вошли в состав сборной США