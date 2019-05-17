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«Цмокi» обыграли «Борисфен» и стали 11-кратными чемпионами Беларуси
18.05.2019 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Чемпионат Беларуси
Финал
Цмокi-Мiнск – Борисфен 80:71 (13:13, 20:12, 18:19, 29:27)
Счет в серии: 0-3
Матч за 3-е место
Цмокi (резерв) — Гродно-93 — 90:76
Счет в серии: 2-1
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Чемпионат Беларуси Финал Цмокi-Мiнск – Борисфен 80:71 (13:13, 20:12, 18:19, 29:27) Счет в серии: 0-3 Матч за 3-е место Цмокi (резерв) — Гродно-93 — 90:76 Счет в серии: 2-1.
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