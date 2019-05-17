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«Цмокi» обыграли «Борисфен» и стали 11-кратными чемпионами Беларуси

18.05.2019 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпионат Беларуси

Финал

Цмокi-Мiнск – Борисфен 80:71 (13:13, 20:12, 18:19, 29:27)

Счет в серии: 0-3

Матч за 3-е место

Цмокi (резерв) — Гродно-93 — 90:76

Счет в серии: 2-1

 
Теги: Гродно
 
 
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Чемпионат Беларуси Финал Цмокi-Мiнск – Борисфен 80:71 (13:13, 20:12, 18:19, 29:27) Счет в серии: 0-3 Матч за 3-е место Цмокi (резерв) — Гродно-93 — 90:76 Счет в серии: 2-1.
 
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