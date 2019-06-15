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Алексей Бага: «Предлагали ли мне возглавить сборную? Нет. Совмещать нельзя ведь»

16.06.2019 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после матча с «Шахтером» (3:1) рассказал о том, предлагали ли ему возглавить сборную Беларуси.

– Вам не предлагали возглавить сборную?

– Только Сингапура. На самом деле нет: совмещать нельзя ведь, – сказал Бага.

Напомним, в четверг в отставку был отправлен Игорь Криушенко. По информации Tribuna.com, Виктор Гончаренко и Александр Ермакович отказались возглавить сборную. Основным кандидатом на этот пост является Михаил Мархель, который тренирует молодежную сборную.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после матча с «Шахтером» (3:1) рассказал о том, предлагали ли ему возглавить сборную Беларуси.
 
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