Алексей Бага: «Предлагали ли мне возглавить сборную? Нет. Совмещать нельзя ведь»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после матча с «Шахтером» (3:1) рассказал о том, предлагали ли ему возглавить сборную Беларуси.

– Вам не предлагали возглавить сборную?

– Только Сингапура. На самом деле нет: совмещать нельзя ведь, – сказал Бага.

Напомним, в четверг в отставку был отправлен Игорь Криушенко. По информации Tribuna.com, Виктор Гончаренко и Александр Ермакович отказались возглавить сборную. Основным кандидатом на этот пост является Михаил Мархель, который тренирует молодежную сборную.