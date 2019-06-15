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Алексей Бага: «Предлагали ли мне возглавить сборную? Нет. Совмещать нельзя ведь»
16.06.2019 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после матча с «Шахтером» (3:1) рассказал о том, предлагали ли ему возглавить сборную Беларуси.
– Вам не предлагали возглавить сборную?
– Только Сингапура. На самом деле нет: совмещать нельзя ведь, – сказал Бага.
Напомним, в четверг в отставку был отправлен Игорь Криушенко. По
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после матча с «Шахтером» (3:1) рассказал о том, предлагали ли ему возглавить сборную Беларуси.
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