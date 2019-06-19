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Марек Зуб о противостоянии БАТЭ – «Пяст»: «У борисовчан тоже есть проблемы.  В прошлом году умер Анатолий Капский, который все выстроил»

20.06.2019 09:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер «Шахтера» Марек Зуб оценил противостояние в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ – «Пяст».

«Плюс в том для БАТЭ, что команда набрала ход и чемпионат Беларуси в разгаре. Лига играет по системе весна-осень.  В воскресенье они победили мой бывший клуб «Шахтер» 3:1.

Но у БАТЭ тоже есть проблемы. Президент Анатолий Капский умер в прошлом году. Он выстроил всю мощь клуба, его структуру и полностью ею руководил. Нынешний сезон показывает, что команда не так сильна, как раньше. В предыдущих сезонах БАТЭ захватывал лидерство с первых туров.

С кем «Пяст» должен быть острожным? Ключевым футболистом команды является хавбек Игорь Стасевич. Он очень опытный игрок, капитан и лидер БАТЭ, игрок сборной Беларуси.

Шансы? Я думаю, что здесь 50 на 50», – сказал Зуб.

 
 
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Бывший главный тренер «Шахтера» Марек Зуб оценил противостояние в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ – «Пяст».
 
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