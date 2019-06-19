Ковальчук о сыне с российским гражданством: «Мать отработала в сборной уже за двоих сыновей»

Источник материала: Tribuna.com

Волейболистка сборной Беларуси Оксана Ковальчук рассказала о сыне Алексее, который играет за российский «Факел».

- Вас когда-нибудь упрекали за то, что старший сын выступает в «Факеле» под российским гражданством? Мол, Оксана, вы же за сборную Беларуси играете...

– Нет. Может и думали, но совести не хватало так сказать. Потому что мать отработала в сборной уже за двоих сыновей. А вообще, старший хоть и родился в Беларуси, но значительную часть жизни провел в России, где я отыграла десять лет подряд. И для него это такая же родина.

Она его и кормила, и учила. А решение далось мне очень тяжело. Основная проблема — ребенок отлично учился в школе.

- Где именно?

– Везде. У нас с ним три детских садика и семь школ. При этом у него золотая медаль. Головастый мальчик. На городских олимпиадах занимали призовые места. И мне нужно было делать выбор — учеба или спорт. Если бы Леша остался в Беларуси, то не факт, что остался бы в волейболе.

Все-таки у нас здесь не так много возможностей — чаще всего выходят на самый верх самородки. И я решила, что пускай лучше будет красивый здоровый двухметровый спортсмен, чем высокий сутулый «ботаник» в очках. А уж если есть голова, то не пропадет.

- Алексею осенью двадцать. Пора тренироваться с основным составом.

– Он достаточно поздно начал заниматься волейболом — только в седьмом классе. Ну и есть парни, которые буквально на лету схватывают какие-то элементы. А ему нужно как следует все наработать, чтобы что-то получилось. Как самого высокого сразу определили в блокирующие.

А пару лет назад тренер предложит переквалифицироваться в диагональные. Но для этого нужно время, чтобы перестроиться. Так что работы нам хватает. Ничего страшного: если пойдет в мать, до сорока успеет наиграться, – сказала Ковальчук.