ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ковальчук о сыне с российским гражданством: «Мать отработала в сборной уже за двоих сыновей»

20.06.2019 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Волейболистка сборной Беларуси Оксана Ковальчук рассказала о сыне Алексее, который играет за российский «Факел». 

- Вас когда-нибудь упрекали за то, что старший сын выступает в «Факеле» под российским гражданством? Мол, Оксана, вы же за сборную Беларуси играете...

– Нет. Может и думали, но совести не хватало так сказать. Потому что мать отработала в сборной уже за двоих сыновей. А вообще, старший хоть и родился в Беларуси, но значительную часть жизни провел в России, где я отыграла десять лет подряд. И для него это такая же родина.

Она его и кормила, и учила. А решение далось мне очень тяжело. Основная проблема — ребенок отлично учился в школе.

- Где именно?

– Везде. У нас с ним три детских садика и семь школ. При этом у него золотая медаль. Головастый мальчик. На городских олимпиадах занимали призовые места. И мне нужно было делать выбор — учеба или спорт. Если бы Леша остался в Беларуси, то не факт, что остался бы в волейболе.

Все-таки у нас здесь не так много возможностей — чаще всего выходят на самый верх самородки. И я решила, что пускай лучше будет красивый здоровый двухметровый спортсмен, чем высокий сутулый «ботаник» в очках. А уж если есть голова, то не пропадет.

- Алексею осенью двадцать. Пора тренироваться с основным составом.

– Он достаточно поздно начал заниматься волейболом — только в седьмом классе. Ну и есть парни, которые буквально на лету схватывают какие-то элементы. А ему нужно как следует все наработать, чтобы что-то получилось. Как самого высокого сразу определили в блокирующие.

А пару лет назад тренер предложит переквалифицироваться в диагональные. Но для этого нужно время, чтобы перестроиться. Так что работы нам хватает. Ничего страшного: если пойдет в мать, до сорока успеет наиграться, – сказала Ковальчук.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волейболистка сборной Беларуси Оксана Ковальчук рассказала о сыне Алексее, который играет за российский «Факел».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Рауль возглавил «Кастилью»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика