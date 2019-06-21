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Лукашенко смотрит открытие Европейских игр в компании своих сыновей, Медведева, Румаса и Кадырова

21.06.2019 22:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Лукашенко смотрит открытие Европейских игр в компании Медведева и Кадырова

Президент Беларуси Александр Лукашенко наблюдает за церемонией открытия Европейских игр в компании премьер-министра России Дмитрия Медведева, премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, сыновьями Виктором, Николаем и Дмитрием, а также с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым.

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Теги: Минск
 
 
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Лукашенко смотрит открытие Европейских игр в компании Медведева и Кадырова Президент Беларуси Александр Лукашенко наблюдает за церемонией открытия Европейских...
 
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