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Лукашенко смотрит открытие Европейских игр в компании своих сыновей, Медведева, Румаса и Кадырова
21.06.2019 22:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Лукашенко смотрит открытие Европейских игр в компании Медведева и Кадырова
Президент Беларуси Александр Лукашенко наблюдает за церемонией открытия Европейских игр в компании премьер-министра России Дмитрия Медведева, премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, сыновьями Виктором, Николаем и Дмитрием, а также с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым.
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Лукашенко смотрит открытие Европейских игр в компании Медведева и Кадырова Президент Беларуси Александр Лукашенко наблюдает за церемонией открытия Европейских...
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