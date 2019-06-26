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II Европейские игры - седьмой день соревнований. Главное (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
27.06.2019 09:32 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
Ольга Худенко завоевала золото в гребле на байдарке
27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые соревнования седьмого дня II Европейских игр принесли золото Беларуси. Ольга Худенко завоевала медаль высшей пробы в гребле на байдарке на 500 м.
В четверг участники II Европейских игр
Среди состязаний сегодняшнего дня – гребля на байдарках и каноэ (сильнейших определят в 11 номинациях), трековые велогонки, борьба, стрельба из лука, стрельба из малокалиберной винтовки, стендовая стрельба. Завершатся матчи предварительного турнира по пляжному футболу, предварительные соревнования продолжатся на турнирах по бадминтону, настольному теннису и спортивной гимнастике.
Корреспонденты БЕЛТА продолжают следить за событиями II Европейских игр. Главные моменты – в нашем отчете.
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27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые соревнования седьмого дня II Европейских игр принесли золото Беларуси. Ольга Худенко завоевала медаль высшей пробы в гребле на...
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