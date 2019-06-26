II Европейские игры - седьмой день соревнований. Главное (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Источник материала: БелТА

Ольга Худенко завоевала золото в гребле на байдарке

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые соревнования седьмого дня II Европейских игр принесли золото Беларуси. Ольга Худенко завоевала медаль высшей пробы в гребле на байдарке на 500 м.

В четверг участники II Европейских игр разыгрывают 24 комплекта наград в шести видах спорта.

Среди состязаний сегодняшнего дня – гребля на байдарках и каноэ (сильнейших определят в 11 номинациях), трековые велогонки, борьба, стрельба из лука, стрельба из малокалиберной винтовки, стендовая стрельба. Завершатся матчи предварительного турнира по пляжному футболу, предварительные соревнования продолжатся на турнирах по бадминтону, настольному теннису и спортивной гимнастике.

Корреспонденты БЕЛТА продолжают следить за событиями II Европейских игр. Главные моменты – в нашем отчете.