ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

II Европейские игры - седьмой день соревнований. Главное (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

27.06.2019 09:32 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

II Европейские игры - седьмой день соревнований. Главное (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Ольга Худенко завоевала золото в гребле на байдарке

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые соревнования седьмого дня II Европейских игр принесли золото Беларуси. Ольга Худенко завоевала медаль высшей пробы в гребле на байдарке на 500 м.

В четверг участники II Европейских игр разыгрывают 24 комплекта наград в шести видах спорта.

Среди состязаний сегодняшнего дня – гребля на байдарках и каноэ (сильнейших определят в 11 номинациях), трековые велогонки, борьба, стрельба из лука, стрельба из малокалиберной винтовки, стендовая стрельба. Завершатся матчи предварительного турнира по пляжному футболу, предварительные соревнования продолжатся на турнирах по бадминтону, настольному теннису и спортивной гимнастике.

Корреспонденты БЕЛТА продолжают следить за событиями II Европейских игр. Главные моменты – в нашем отчете.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые соревнования седьмого дня II Европейских игр принесли золото Беларуси. Ольга Худенко завоевала медаль высшей пробы в гребле на...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Европейские игры. Настольный теннис. Мужская сборная Беларуси сыграет против Румынии, женская сразится с голландками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика