Сергей Гуренко: «Мне не стыдно говорить о «Зените». Кто еще собирал полный стадион на 22 тысячи?»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко вспомнил о прошлогодней игре против «Зенита» в ЛЕ,

– Почему-то все забыли, что мы «Зенит» обыграли 4:0. Все помнят только 1:8. Мне не стыдно об этом говорить, потому что в этом году еще никто не обыгрывал «Зенит» 4:0. Мне не стыдно смотреть всем в глаза. Кто еще собирал полный стадион на 22 тысячи? Это разве не праздник для людей? Никто не хочет об этом вспомнить.

- Тогда многие пришли на «Зенит».

– Какая разница? В хоккее, может, люди тоже приходят посмотреть на суперзвезд, которые приезжают. И с удовольствием смотрят, как наши играют с ними на равных. Сколько раз «Динамо» побеждало СКА. У нас полная коробочка ходит. Это не праздник? Это и есть праздник. Так может, надо жить праздником? Мы для этого будем делать все возможное. Нас отбросили немного назад, – сказал Гуренко.