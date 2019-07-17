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Лига Европы. Ответные матчи. Минское «Динамо» примет «Лиепаю», «Шахтер» в гостях у «Хибернианса», «Витебск» дома сыграет с КуПСом

18.07.2019 10:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Лига Европы

1-й квалификационный раунд

Ответные матчи

Динамо Минск Беларусь – Лиепая Латвия
Дата проведения
18 июля, 19.30, «Динамо»
Онлайн матча

Первый матч: 1:1

Хибернианс Мальта – Шахтер Беларусь
Дата проведения
18 июля, 21.00, «МФА Сентенари»
Онлайн матча

Первый матч: 0:1

Витебск Беларусь – КуПС Финляндия
Дата проведения
18 июля, 21.30, «ЦСК Витебский»
Онлайн матча

Первый матч: 0:2

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Лига Европы 1-й квалификационный раунд Ответные матчи Первый матч: 1:1 Первый матч: 0:1 Первый матч: 0:2.
 
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