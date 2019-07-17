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Лига Европы. Ответные матчи. Минское «Динамо» примет «Лиепаю», «Шахтер» в гостях у «Хибернианса», «Витебск» дома сыграет с КуПСом
18.07.2019 10:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Лига Европы
1-й квалификационный раунд
Ответные матчи
Первый матч: 1:1
Первый матч: 0:1
Витебск Беларусь – КуПС Финляндия
Первый матч: 0:2
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Лига Европы. Ответные матчи. Минское «Динамо» примет «Лиепаю», «Шахтер» в гостях у «Хибернианса», «Витебск» дома сыграет с КуПСом
Лига Европы 1-й квалификационный раунд Ответные матчи Первый матч: 1:1 Первый матч: 0:1 Первый матч: 0:2.
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