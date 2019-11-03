Нехайчик о судействе: «10 тысяч видели, телезрители видели, а он лицо кирпичом делает и идет дальше продолжать. Доверяет своим помощникам»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник и капитан брестского «Динамо» Павел Нехайчик в беседе с корреспондентом Tribuna.com прокомментировал ничью с «Шахтером» (1:1) в матче 27 тура.

«Для чего в такой игре становиться главным действующим лицом!? Столько карточек… Два пенальти. Ну, ладно еще в первом тайме, но сейчас… 10 тысяч видели, телезрители видели, а он лицо кирпичом делает и идет дальше продолжать. Доверяет своим помощникам. Это здорово, конечно. Отличное судейство, которое нельзя комментировать.

Для нас результат неудовлетворительный. Для нас есть только один – победа. Все остальное – сравни поражению. Оно для нас ровным счетом ничего не значит. Впереди игра с «Ислочью», которую нужно качественно провести», – сказал Нехайчик.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Виктором Шимусиком.