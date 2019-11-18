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Павел Баранов: «С такой игрой в обороне, как это было в начале матча с Черногорией, рассчитывать на чемпионат Европы... Может, лучше тогда не выходить»
19.11.2019 22:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Комментатор Павел Баранов поделился мнением о товарищеском матче Черногория – Беларусь (0:2).
«Да, второй тайм значительно лучше, чем это было в первой половине встречи. Но с такой игрой в обороне, с таким настроем, как это было в начале поединка, особенно в начале поединка против Черногории, вообще в любой стадии, рассчитывать на участие в финальной стадии чемпионата Европы... Может, лучше вообще тогда не выходить.
Честно скажу, проиграли 0:4 немцам, но первый тайм – худший при Мархеле», – сказал Баранов в эфире «
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Павел Баранов: «С такой игрой в обороне, как это было в начале матча с Черногорией, рассчитывать на чемпионат Европы... Может, лучше тогда не выходить»
Комментатор Павел Баранов поделился мнением о товарищеском матче Черногория – Беларусь (0:2).
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