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Павел Баранов: «С такой игрой в обороне, как это было в начале матча с Черногорией, рассчитывать на чемпионат Европы... Может, лучше тогда не выходить»

19.11.2019 22:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Комментатор Павел Баранов поделился мнением о товарищеском матче Черногория – Беларусь (0:2).

«Да, второй тайм значительно лучше, чем это было в первой половине встречи. Но с такой игрой в обороне, с таким настроем, как это было в начале поединка, особенно в начале поединка против Черногории, вообще в любой стадии, рассчитывать на участие в финальной стадии чемпионата Европы... Может, лучше вообще тогда не выходить.

Честно скажу, проиграли 0:4 немцам, но первый тайм – худший при Мархеле», – сказал Баранов в эфире «Беларусь 5».

 
 
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