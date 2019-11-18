Павел Баранов: «С такой игрой в обороне, как это было в начале матча с Черногорией, рассчитывать на чемпионат Европы... Может, лучше тогда не выходить»

Источник материала: Tribuna.com

Комментатор Павел Баранов поделился мнением о товарищеском матче Черногория – Беларусь (0:2).

«Да, второй тайм значительно лучше, чем это было в первой половине встречи. Но с такой игрой в обороне, с таким настроем, как это было в начале поединка, особенно в начале поединка против Черногории, вообще в любой стадии, рассчитывать на участие в финальной стадии чемпионата Европы... Может, лучше вообще тогда не выходить.