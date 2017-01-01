Возглавляемая США объединенная коалиция по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» сообщила о 188 жертвах среди мирного населения Ирака и Сирии из-за авиаударов и выразило сожаление в связи с этим фактом, говорится в сообщении Пентагона.

«На сегодняшний день на основе имеющейся информации штаб коалиции посчитал, что, вероятно, 188 гражданских лиц были убиты непреднамеренно в результате авиаударов коалиции. Посчитаны все жертвы с момента начала операции «Непоколебимая решимость», — указано в тексте.

В штабе выразили глубокое сочувствие семьям погибших и всем другим людям, пострадавшим от этих ударов. Также сообщается, что такие данные приведены на основе анализа 16 отчетов о разных этапах проведения операции начиная с августа 2014 года.