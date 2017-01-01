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Пентагон признал гибель 188 мирных граждан в Ираке и Сирии в результате ударов коалиции

02.01.2017 20:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Возглавляемая США объединенная коалиция по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» сообщила о 188 жертвах среди мирного населения Ирака и Сирии из-за авиаударов и выразило сожаление в связи с этим фактом, говорится в сообщении Пентагона.

«На сегодняшний день на основе имеющейся информации штаб коалиции посчитал, что, вероятно, 188 гражданских лиц были убиты непреднамеренно в результате авиаударов коалиции. Посчитаны все жертвы с момента начала операции «Непоколебимая решимость», — указано в тексте.

В штабе выразили глубокое сочувствие семьям погибших и всем другим людям, пострадавшим от этих ударов. Также сообщается, что такие данные приведены на основе анализа 16 отчетов о разных этапах проведения операции начиная с августа 2014 года.
 
 
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В штабе выразили глубокое сочувствие семьям погибших и всем другим людям, пострадавшим от этих ударов.

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