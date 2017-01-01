|
Пентагон признал гибель 188 мирных граждан в Ираке и Сирии в результате ударов коалиции
02.01.2017 20:26 — Новости Мира | Tut.by
Возглавляемая США объединенная коалиция по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» сообщила о 188 жертвах среди мирного населения Ирака и Сирии из-за авиаударов и выразило сожаление в связи с этим фактом, говорится в
«На сегодняшний день на основе имеющейся информации штаб коалиции посчитал, что, вероятно, 188 гражданских лиц были убиты непреднамеренно в результате авиаударов коалиции. Посчитаны все жертвы с момента начала операции «Непоколебимая решимость», — указано в тексте.
В штабе выразили глубокое сочувствие семьям погибших и всем другим людям, пострадавшим от этих ударов. Также сообщается, что такие данные приведены на основе анализа 16 отчетов о разных этапах проведения операции начиная с августа 2014 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В штабе выразили глубокое сочувствие семьям погибших и всем другим людям, пострадавшим от этих ударов.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии