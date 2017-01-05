В 7 из 8 сценариев во второй тур выборов президента Франции выйдут Франсуа Фийон и Марин Ле Пен, предсказывают социологи. Отрыв Фийона от оппонентов не превышает 4 процентных пунктов.



Франсуа Фийон. Фото: Reuters

Отрыв фаворита президентских выборов во Франции консерватора Франсуа Фийона от оппонентов уменьшается. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг, 5 января, данные опроса социологического института Elabe, проведенного по заказу делового ежедневника Les Echos.

В опросе рассматривались восемь сценариев исхода первого тура выборов — в зависимости от того, кого выдвинет Французская социалистическая партия и будет ли баллотироваться в президенты центрист Франсуа Байру.

По прогнозам социологов, во всех восьми вариантах Фийон сохраняет за собой первое место, причем его отрыв от преследователей колеблется всего лишь от 1 до 4 процентных пунктов. Предположительно, Фийон получит от 23 до 28 процентов голосов, Марин Ле Пен — от 22 до 24 процентов, Эмманюэль Макрон — от 16 до 24, прогнозируют авторы исследования.



Марин Ле Пен. Фото: Reuters

Второе место во всех сценариях, кроме одного, по подсчетам Elabe, занимает лидер «Национального фронта» Ле Пен. Это позволит ей выйти во второй раунд президентских выборов вместе с Фийоном.

Первый тур выборов президента Франции назначен на 23 апреля, второй пройдет 7 мая.