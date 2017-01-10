Барак Обама покидает пост президента США. В своей прощальной речи он говорил про риски и угрозы для Америки и всего мира, а в конце выступления не смог сдержать слез.

Избранный в 2008 году на пост президента Барак Обама в своей последней речи на данном посту призвал американцев защищать демократию, а расизм и экономическое неравенство назвал главными угрозами для США.

Своими главными достижениями Обама назвал перезапуск автоиндустрии США, долгий период создания новых рабочих мест по всей стране (за время президентства Обамы таковых было создано более 15 млн, а безработица сократилась с почти 10 до 4,7%), прорыв в отношениях с Кубой и окончание иранской ядерной программы «без единого выстрела», а также уничтожение вдохновителя атак 11 сентября и обеспечение медицинской страховкой 20 млн человек.

Обама отметил, что на сегодня главными террористами в мире являются члены ИГИЛ. Он также отметил, что ни Китай, ни Россия не могут тягаться с современной Америкой и ее влиянием в мире. Обама также призвал не превращать США в государство, которое задирает меньших соседей.

Упомянул Обама и о соглашении по климату ООН, которое ставит под сомнение избранный на президентский пост Дональд Трамп. Обама же уверен, что бороться с изменениями климата надо уже сейчас, иначе будет поздно.

Угроза мировому порядку видится Обаме в фанатичных исламистах, поэтому все страны должны бороться за демократию и расширение прав человека: ослабление демократических ценностей грозит человечеству войнами, полагает 44-ый президент США.

В завершении своей речи Барак Обама поблагодарил свою семью и вице-президента Джо Байдена, и не смог сдержать слез.

Напомним, что избранный на пост резидента США Дональд Трамп вступит в должность 20 января после принятия присяги. Он уже пообещал отменить ряд реформ, которые принимала администрация Обамы.

Фото: Reuters