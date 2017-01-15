Морозы в Европе, маленькие панды и белорусская сова: фото Reuters за неделю
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Фоторедакторы агентства Рейтер отобрали самые яркие кадры недели. Среди главных тем — погода в Европе. Если одни радуются снегу и сильным морозам, другие — замерзают в палатках на улице. Не остались в стороне бои за Мосул, беспорядки в Мексике, забастовка работников метрополитена в Лондоне и другие. А еще в этой подборке на удивление много фотографий с животными: здесь есть милые малыши панды; лошадь, которая патрулирует границу; собаки на улицах мирного Белфаста, под обстрелами в Мосуле и спасенные от съедения на ферме в Южной Корее. В этот раз до топа недели долетела сова из белорусской деревни.
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». В фотообъективе Памятник Юрию Гагарину на фоне пара, поднимается из труб ТЭЦ в 17-градусный мороз. Москва, Россия, 9 января 2017 года. Фото: Maxim Shemetov / Reuters Мужчина с собакой рассматривает мурал с изображением Принцессы Леи, которую в фильме «Звездные войны» сыграла Керри Фишер. Белфаст, Великобритания, 11 января 2017 года. Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters Полицейские задерживает одну из участниц акции протеста против повышения цен на топливо. Монклова, Мексика, 6 января 2017 года. Фото: Мужчины сидят в автобусе во время затора на Вестминстерском мосту в центре Лондона, вызванного забастовкой работников метрополитена. Лондон, Великобритания, 9 января 2017 года. Фото: Toby Melville / Reuters Полная луна восходит позади Джоша Герича, работник пограничной службы США, во время его патрулирования границы в районе Джакамба Хот Спрингс, США, 11 января 2017 года. Фото: Mike Blake / Reuters 60-летняя женщина, больная малярией, лежит в своем доме в лагере Kagorwa Pygmy на острове Иджви, Демократическая Республика Конго, 22 ноября 2016 года. Спустя несколько дней, она умерла от болезни. Фото: Therese Di Campo / Reuters Иракцы спасаются от боевых действий между силами иракской армии и боевиками "Исламского государства" в восточной части Мосула, Ирак, 12 января 2017 года. Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters Мужчина поднимается по обледенелой стене в городе Либерец, Чехия, 12 января 2017 года. Фото: David W Cerny / Reuters Исследователи держат в руках детенышей панды во время мероприятия, посвященного китайскому новому году на научно-исследовательской базе в городе Яань, Китай, 11 января 2017 года. Фото: China Daily / Reuters Ястребиная сова сидит на ветке недалеко от деревни Васильково, Беларусь, 9 января 2017 года. Фото: Василий Федосенко / Reuters Иракские военные стреляют по территории, контролируемой боевиками "Исламского государства" в восточной части Мосула, Ирак, 11 января 2017 года. Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters 52-летний Фелик Гуирола едет на самодельном велосипеде с рекламным баннером по центру Гаваны, Куба, 20 июля 2016 года. Кубинцы, известные своей изобретательностью, находят разные способы заработать. Гуирола предлагает компаниям рекламу на своем велосипеде, высота которого около 7,5 метров. Фото: Alexandre Meneghini / Reuters Мужчины в костюмах Ку-клукс-клана протестуют в зале заседаний Сената против Джеффа Сешнса, кандидата на пост министра юстиции США. Вашингтон, США, 10 января 2017 года. Фото: Kevin Lamarque / Reuters Собаки сидят в клетке на мясной ферме в городе Вонджу, Южная Корея.10 января 2017 года волонтеры спасли около 200 собак, которые предназначались для продажи и употребления в пищу. Боец Свободной сирийской армии кричит из-за гибели своего брата-бойца. Алеппо, Сирия, 0 января 2017 года. Фото: Khalil Ashawi / Reuters Иракский солдат держит флаг "Исламского государства" на балконе здания во время боя в северной части Мосула, Ирак, 9 января 2017 года. Фото: Ari Jalal / Reuters Президент США Барак Обама приветствует собравшихся перед своим выступлением с прощальной речью в Чикаго, США, 10 января 2017 года. Фото: John Gress / Reuters Мигранты греются в здании заброшенного таможенного склада во время сильного мороза. Белград, Сербия, 11 января 2017 года. Фото: Marko Djurica / Reuters Весь репортаж
Мужчина идет по вершине холма Пникс после снегопада в Афинах, Греция, 10 января 2017 года. Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters
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