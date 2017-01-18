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Сенегал и Нигерия приготовились к вторжению в Гамбию

19.01.2017 07:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Вооруженные силы Сенегала и Нигерии готовы вторгнуться на территорию Гамбии в случае, если ее многолетний президент Яхья Джамме не покинет свой пост в связи с истечением полномочий.


Яхья Джамме. Фото: Reuters

В заявлении представителя вооруженных сил Сенегала говорится, что армия уже приведена в полную готовность и начнет действовать, если власти Гамбии не сумеют найти политическое решение кризисной ситуации.

Нигерия сообщила, что в случае необходимости она поддержит сенегальские сухопутные войска в ходе их вторжения в Гамбию.

Нигерийские истребители и другие самолеты прибыли в Сенегал наряду с 200 военнослужащими. Из порта Лагос вышел военный корабль, который эвакуирует нигерийских граждан из Гамбии.

Сухопутные войска также выделены Ганой.

Из самой Гамбии уже эвакуируют иностранцев — в основном голландцев и британцев. Гамбия в последние годы стала популярным местом отдыха западных туристов. Туризм стал наиболее быстрорастущим сектором экономики страны.

Однако большая часть жителей страны живет в бедности и страдает от политических репрессий. Беженцы из Гамбии составляют значительную долю потока мигрантов, которые стремятся добраться до европейских берегов в поисках лучшей жизни.

Разрешение на вторжение в Гамбию властям Сенегала выдало Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС). Оно в декабре поддержало победу на выборах президента Гамбии оппозиционера Адама Бэрроу.

В настоящее время Адам Бэрроу находится в Сенегале.

Итоги тех выборов были оспорены действующим президентом Гамбии — признав поначалу свое поражение, Джамме вскоре изменил свою позицию и заявил, что выборы прошли с многочисленными нарушениями.

Президент пожаловался в суд, который рассмотрит его иск только весной. В связи с этим полномочия Джамме, истекавшие в ночь на 19 января, были официально продлены парламентом страны еще на три месяца, что не понравилось ЭКОВАС.

Регулярные вооруженные силы Сенегала насчитывают около 20 тысяч человек, а военный бюджет страны составляет примерно 300 млн долларов в год. Численность вооруженных сил Гамбии оценивается в 2,5 тысячи человек.

Госдепартамент США призвал президента Джамме к мирной передаче власти Адаму Бэрроу уже в четверг.

«Это позволит ему оставить свой пост к высоко поднятой головой и защитить народ Гамбии от надвигающегося хаоса», — заявил представитель госдепа Джон Кирби.

 
 
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Из самой Гамбии уже эвакуируют иностранцев - в основном голландцев и британцев. Гамбия в последние годы стала популярным местом отдыха западных туристов.

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