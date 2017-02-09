Один из ставленников Дональда Трампа в новом руководстве США Джефф Сешнс, утвержденный в среду сенатом на посту генерального прокурора, призвал положить конец ситуации с нелегальной миграцией.



Джефф Сешнс на церемонии присяги в Белом доме. Фото: Reuters

«Мы должны покончить с беззаконием, которое угрожает общественной безопасности и отнимает заработки у американских трудящихся», — заявил Джефф Сешнс, давая присягу на церемонии в Белом доме.

«Нам нужна законная система иммиграции», — сказал он. Под законной системой, уточнил Сешнс, он понимает такую, которая служит интересам народа Соединенных Штатов.

«Это не неправильно, это не аморально, это не стыдно», — добавил новый генпрокурор.

Благодаря большинству в сенате республиканцам удалось утвердить предложенного Трампом кандидата на должность генпрокурора с перевесом всего в пять голосов.

Джефф Сешнс стал лишь седьмым утвержденным кандидатом на руководящие должности в администрации из 21, несмотря на то что с инаугурации нового президента прошло уже почти три недели.

Сешнс, теперь уже бывший сенатор от Алабамы, одним из первых поддержал кандидатуру Трампа на президентских выборах и стал одним из главных советников Дональда Трампа в вопросах борьбы с нелегальной миграцией.

Он неоднократно заявлял о своей жесткой позиции в отношении нелегальной миграции, и ранее ему даже пришлось отрицать свои симпатии к Ку-клукс-клану.

В начале января в обращении к юридическому комитету сената США Сешнс заявил, что обвинения в том, что он поддерживал ку-клукс-клан, являются ложными. По его словам, он питает отвращение как к самой ультраправой организации, так и к лежащей в ее основе идее превосходства белой расы.