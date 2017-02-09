﻿ Новый генпрокурор США Джефф Сешнс призвал покончить с "миграционным беззаконием". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Новый генпрокурор США Джефф Сешнс призвал покончить с "миграционным беззаконием"

09.02.2017 23:02 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Один из ставленников Дональда Трампа в новом руководстве США Джефф Сешнс, утвержденный в среду сенатом на посту генерального прокурора, призвал положить конец ситуации с нелегальной миграцией.


Джефф Сешнс на церемонии присяги в Белом доме. Фото: Reuters

«Мы должны покончить с беззаконием, которое угрожает общественной безопасности и отнимает заработки у американских трудящихся», — заявил Джефф Сешнс, давая присягу на церемонии в Белом доме.

«Нам нужна законная система иммиграции», — сказал он. Под законной системой, уточнил Сешнс, он понимает такую, которая служит интересам народа Соединенных Штатов.

«Это не неправильно, это не аморально, это не стыдно», — добавил новый генпрокурор.

Благодаря большинству в сенате республиканцам удалось утвердить предложенного Трампом кандидата на должность генпрокурора с перевесом всего в пять голосов.

Джефф Сешнс стал лишь седьмым утвержденным кандидатом на руководящие должности в администрации из 21, несмотря на то что с инаугурации нового президента прошло уже почти три недели.

Сешнс, теперь уже бывший сенатор от Алабамы, одним из первых поддержал кандидатуру Трампа на президентских выборах и стал одним из главных советников Дональда Трампа в вопросах борьбы с нелегальной миграцией.

Он неоднократно заявлял о своей жесткой позиции в отношении нелегальной миграции, и ранее ему даже пришлось отрицать свои симпатии к Ку-клукс-клану.

В начале января в обращении к юридическому комитету сената США Сешнс заявил, что обвинения в том, что он поддерживал ку-клукс-клан, являются ложными. По его словам, он питает отвращение как к самой ультраправой организации, так и к лежащей в ее основе идее превосходства белой расы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Это не неправильно, это не аморально, это не стыдно", - добавил новый генпрокурор.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Ответственность за убийство "полковника Гиви" взяли на себя бойцы его батальона "Сомали"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика