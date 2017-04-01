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Израиль представил систему перехвата ракет средней дальности

02.04.2017 19:34 — Новости Мира | Tut.by  
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Израиль представил систему перехвата ракет средней дальности «Праща Давида», которая дополнит ПРО ближнего радиуса действия «Железный купол». Система была представлена на базе ВВС в Хацоре, передает NEWSru Israel.


На церемонии презентации системы, которую также называют «Волшебная палочка» («Шарвит Ксамим»), присутствовали премьер Беньямин Нетаньяху, министр обороны Авигдор Либерман, начальник генерального штаба Гади Айзенкот.

Нетаньяху подчеркнул: «Все граждане Израиля во время последней операции в Газе убедились в эффективности системы „Железный купол“ против ракет ближнего радиуса действия. Мы также разработали систему „Хец“, предназначенную для поражения баллистических ракет дальнего действия. „Волшебная палочка“ — система среднего радиуса действия, имеющая огромное значения для безопасности Израиля».

Xinhua отмечает, что «Праща Давида» позволит обезопасить Израиль от ракет, которые используют экстремисты из ливанской организации «Хизбаллах», которую поддерживает Иран. «Железный купол» защищает Израиль от ракет малой дальности, прежде всего из Сектора Газа, а «Хец» — от баллистических ракет. Сейчас разрабатывается третье поколение этой системы.

«Пращу Давида» разработали американская корпорация Raytheon и израильский концерн «Рафаэль». Радар MMR разработан компанией ELTA Systems, дочерней компанией концерна «Авиационная промышленность».

 
 
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Израиль представил систему перехвата ракет средней дальности "Праща Давида", которая дополнит ПРО ближнего радиуса действия "Железный купол".

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