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Нижняя палата Конгресса США приняла законопроект о замене Obamacare

04.05.2017 23:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о новой системе медицинского страхования, которой предлагается заменить Obamacare.

Республиканцы приняли законопроект с минимальным перевесом — за проголосовали 217 человек, 213 высказались против (в том числе 20 республиканцев). 

Законопроект был внесен в Палату представителей в начале марта 2017 года, однако в конце месяца его сняли с голосования из-за недостаточной поддержки. 4 мая на голосование был вынесен доработанный вариант инициативы.

Управление Конгресса США по бюджету, анализировавшее первый вариант законопроекта, утверждало, что в случае проведения реформы число людей без страховки увеличится на 14 миллионов за год и на 24 миллиона к 2026 году. Новый вариант инициативы управление проанализировать до голосования не успело.

Отмена Obamacare — системы медицинского страхования, принятой при президенте Бараке Обаме — была одним из главных пунктов предвыборной программы Дональда Трампа.
 
Сторонники Obamacare утверждают, что за шесть лет действия программы 20 миллионов американцев были обеспечены страховкой, однако критики реформы называют эти данные завышенными, а саму систему — слишком дорогостоящей.
 
 
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Отмена Obamacare - системы медицинского страхования, принятой при президенте Бараке Обаме - была одним из главных пунктов предвыборной программы Дональда Трампа.

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