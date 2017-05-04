Нижняя палата Конгресса США приняла законопроект о замене Obamacare

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о новой системе медицинского страхования, которой предлагается заменить Obamacare.

Республиканцы приняли законопроект с минимальным перевесом — за проголосовали 217 человек, 213 высказались против (в том числе 20 республиканцев).

Законопроект был внесен в Палату представителей в начале марта 2017 года, однако в конце месяца его сняли с голосования из-за недостаточной поддержки. 4 мая на голосование был вынесен доработанный вариант инициативы.

Управление Конгресса США по бюджету, анализировавшее первый вариант законопроекта, утверждало, что в случае проведения реформы число людей без страховки увеличится на 14 миллионов за год и на 24 миллиона к 2026 году. Новый вариант инициативы управление проанализировать до голосования не успело.