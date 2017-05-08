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Елизавету II сфотографировали за рулем Jaguar по дороге из церкви

08.05.2017 23:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Королеву Великобритании Елизавету II сфотографировали за рулем Jaguar по дороге из церкви, сообщает британский таблоид Express.

91-летняя королева ехала домой в Виндзорский замок после службы в Королевской капелле Всех Святых в Виндзорском парке.

Королева была в синем костюме и соответствующей шляпе, на пассажирском сиденье находился охранник.

Любовь королевы к вождению хорошо известна. В 2015 году по дороге на службу Елизавета II вырулила на газон парка, когда на дорожке ей преградила путь прогуливавшаяся пара с двумя детьми.

 
 
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Любовь королевы к вождению хорошо известна.

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