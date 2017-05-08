Королеву Великобритании Елизавету II сфотографировали за рулем Jaguar по дороге из церкви, сообщает британский таблоид Express.

the queen driving herself home from church today is currently my favorite internet photograph pic.twitter.com/uPLFb8H2cz — Kate Bennett (@KateBennett_DC) 7 мая 2017 г.

91-летняя королева ехала домой в Виндзорский замок после службы в Королевской капелле Всех Святых в Виндзорском парке.

Королева была в синем костюме и соответствующей шляпе, на пассажирском сиденье находился охранник.

Любовь королевы к вождению хорошо известна. В 2015 году по дороге на службу Елизавета II вырулила на газон парка, когда на дорожке ей преградила путь прогуливавшаяся пара с двумя детьми.