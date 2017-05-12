США предупредили Китай о последствиях участия КНДР в саммите в Пекине

США предупредили Китай, что присутствие КНДР на форуме Шелкового пути может повлиять на желание других стран участвовать в событии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.



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«Это вызвало большое беспокойство» у многих стран, подчеркнули они. По словам собеседников агентства, посольство США в Пекине направило дипломатическую ноту в Министерство иностранных дел Китая.

В ней указывается, что приглашение Северной Кореи на саммит станет «неправильным сигналом», в то время когда мир пытается оказать давление на Пхеньян за его неоднократные ракетные и ядерные испытания, пишет агентство.

МИД Китая пока не прокомментировал эту ситуацию. Ранее ведомство сообщало, что КНДР готова отправить делегацию на саммит, отмечает Reuters. Американская сторона свое участие в саммите подтвердила, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И.

Форум «Один пояс — один путь» в Пекине пройдет 14−15 мая. На саммите будет обсуждаться концепция Нового Шелкового пути, которую выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин осенью 2013 года. Концепция предполагает создание Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) и Морского Шелкового пути.

В форуме также примут участие лидеры 29 стран, в числе которых главы России, Аргентины, Греции, Индонезии, Испании, Италии, Казахстана, Беларуси, Венгрии, Вьетнама, Турции, Швейцарии, а также руководители ООН, МВФ и Всемирного банка.