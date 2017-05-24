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Вестминстерский мост перекрыли из-за подозрительно стоявшего автомобиля

25.05.2017 22:22 — Новости Мира | БелТА  
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Вестминстерский мост перекрыли из-за подозрительно стоявшего автомобиля

Полиция Лондона приняла решение временно перекрыть доступ на Вестминстерский мост в связи с обнаружением бесхозного автомобиля, передают информагентства. При этом движение было запрещено как автомобильному транспорту, так и пешеходам.

Спустя некоторое время мост снова был открыт для движения, угроза не подтвердилась.

Напомним, после произошедшего 23 мая теракта в Манчестере, в Великобритании повышен уровень террористической опасности с серьезного до критического. При этом уровне неминуемой и ожидаемой является угроза совершения новых терактов.

Британские клиники также переведены в "режим ожидания" и готовности к приему пострадавших в результате терактов. Они должны провести ревизию крови для переливания и проверить состояние оборудования для оказания помощи пострадавшим.

 
 
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При этом движение было запрещено как автомобильному транспорту, так и пешеходам.

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