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Военно-транспортный самолет C-130 разбился в Канаде
28.05.2017 21:43 — Новости Мира | БелТА
Местные СМИ сообщают о крушении военно-транспортного самолета C130 около Актона вблизи Халтон-Хиллз в провинции Онтарио.
По словам очевидцев, воздушное судно рухнуло на поле. Сейчас на месте находятся спасатели и представители экстренных служб.
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Местные СМИ сообщают о крушении военно-транспортного самолета C130 около Актона вблизи Халтон-Хиллз в провинции Онтарио.
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