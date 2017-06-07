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Южная Корея приостановит развертывание американской системы ПРО
07.06.2017 22:59 — Новости Мира | Tut.by
Южная Корея приостановит размещение американской системы ПРО THAAD до проведения оценки ее влияния на окружающую среду. Об этом сообщает
Согласно данным источника Reuters в администрации президента Южной Кореи, оценка влияния системы ПРО на экологию может занять более года. Это может повлечь за собой соответствующую задержку в окончательном развертывании системы THAAD.
Представитель администрации президента страны отметил, что речь не идет о выводе американских противоракетных установок, однако власти намерены дать оценку возможности продолжения программы. «В выводе двух уже прибывших и размещенных установок нет смысла, однако решение о развертывании новых установок будет принято только после завершения оценки их влияния на окружающую среду», — заявил он.
На заявление властей Южной Кореи отреагировали в Пентагоне и Госдепе. В оборонном ведомстве США подчеркнули, что решение о развертывании системы ПРО было «союзническим» и исходило от обоих государств, поэтому не будет отменено. В Госдепе США подчеркнули, что надеются на дальнейшую работу с администрацией нового президента Южной Кореи Чжэ Ин Муна по этому вопросу.
Новый президент Южной Кореи Чжэ Ин Мун сразу после своего вступления в должность 10 мая заявил, что намерен пересмотреть вопрос о размещении американской системы THAAD. Он объяснил, что продолжение программы может повлечь за собой ухудшение отношений с Китаем. Чжэ Ин Мун подчеркнул, что готов нанести визит в Вашингтон для решения спорных вопросов.
Переброска комплексов американской системы ПРО THAAD в Южную Корею
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Оценка влияния системы ПРО на экологию может занять более года. Это может повлечь за собой соответствующую задержку в окончательном развертывании системы THAAD.
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