Южная Корея приостановит развертывание американской системы ПРО

Южная Корея приостановит размещение американской системы ПРО THAAD до проведения оценки ее влияния на окружающую среду. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление администрации президента страны Чжэ Ин Муна.



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Согласно данным источника Reuters в администрации президента Южной Кореи, оценка влияния системы ПРО на экологию может занять более года. Это может повлечь за собой соответствующую задержку в окончательном развертывании системы THAAD.

Представитель администрации президента страны отметил, что речь не идет о выводе американских противоракетных установок, однако власти намерены дать оценку возможности продолжения программы. «В выводе двух уже прибывших и размещенных установок нет смысла, однако решение о развертывании новых установок будет принято только после завершения оценки их влияния на окружающую среду», — заявил он.

На заявление властей Южной Кореи отреагировали в Пентагоне и Госдепе. В оборонном ведомстве США подчеркнули, что решение о развертывании системы ПРО было «союзническим» и исходило от обоих государств, поэтому не будет отменено. В Госдепе США подчеркнули, что надеются на дальнейшую работу с администрацией нового президента Южной Кореи Чжэ Ин Муна по этому вопросу.

Новый президент Южной Кореи Чжэ Ин Мун сразу после своего вступления в должность 10 мая заявил, что намерен пересмотреть вопрос о размещении американской системы THAAD. Он объяснил, что продолжение программы может повлечь за собой ухудшение отношений с Китаем. Чжэ Ин Мун подчеркнул, что готов нанести визит в Вашингтон для решения спорных вопросов.

Переброска комплексов американской системы ПРО THAAD в Южную Корею началась в марте после очередного ракетного запуска, проведенного КНДР. В начале мая Пентагон подтвердил, что доставленные на Корейский полуостров противоракетные установки готовы к боевому использованию.