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Взрыв на Центральном вокзале Брюсселя. Полиция застрелила мужчину с "поясом смертника"
20.06.2017 22:47 — Новости Мира | Tut.by
В Брюсселе полиция эвакуировала людей с вокзала и Центральной площади города из-за взрыва. Как сообщила местная полиция в Twitter, там «произошел инцидент с участием одного лица». В прокуратуре квалифицировали случившееся как теракт.
Как сообщает телеканал VTM, у Центрального вокзала Брюсселя произошел небольшой взрыв. Полиция застрелила человека, устроившего его. По сообщению правоохранителей, ситуация находится под контролем.
Предположительно, на этом человеке был пояс смертника. Взрыв произошел у касс вокзала. Сообщается, что никто, кроме устроившего взрыв мужчины, не пострадал.
«Произошел небольшой взрыв вокруг человека, я говорю вокруг, потому что мы не знаем, была ли взрывчатка на человеке или он ее нес в сумке или еще где-то. Военные, патрулировавшие вокзал, отреагировали и нейтрализовали этого человека», — сообщила
Корреспондент
МИД Беларуси
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Предположительно, на этом человеке был пояс смертника. Сообщается, что никто, кроме устроившего взрыв мужчины, не пострадал.
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