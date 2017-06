В Брюсселе полиция эвакуировала людей с вокзала и Центральной площади города из-за взрыва. Как сообщила местная полиция в Twitter, там «произошел инцидент с участием одного лица». В прокуратуре квалифицировали случившееся как теракт.

Как сообщает телеканал VTM, у Центрального вокзала Брюсселя произошел небольшой взрыв. Полиция застрелила человека, устроившего его. По сообщению правоохранителей, ситуация находится под контролем.

Предположительно, на этом человеке был пояс смертника. Взрыв произошел у касс вокзала. Сообщается, что никто, кроме устроившего взрыв мужчины, не пострадал.

«Произошел небольшой взрыв вокруг человека, я говорю вокруг, потому что мы не знаем, была ли взрывчатка на человеке или он ее нес в сумке или еще где-то. Военные, патрулировавшие вокзал, отреагировали и нейтрализовали этого человека», — сообщила РИА «Новости» официальный представитель прокуратуры.