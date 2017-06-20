ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Взрыв на Центральном вокзале Брюсселя. Полиция застрелила мужчину с "поясом смертника"

20.06.2017 22:47 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Брюсселе полиция эвакуировала людей с вокзала и Центральной площади города из-за взрыва. Как сообщила местная полиция в Twitter, там «произошел инцидент с участием одного лица». В прокуратуре квалифицировали случившееся как теракт.


Фото: Reuters

Как сообщает телеканал VTM, у Центрального вокзала Брюсселя произошел небольшой взрыв. Полиция застрелила человека, устроившего его. По сообщению правоохранителей, ситуация находится под контролем.

Предположительно, на этом человеке был пояс смертника. Взрыв произошел у касс вокзала. Сообщается, что никто, кроме устроившего взрыв мужчины, не пострадал.

«Произошел небольшой взрыв вокруг человека, я говорю вокруг, потому что мы не знаем, была ли взрывчатка на человеке или он ее нес в сумке или еще где-то. Военные, патрулировавшие вокзал, отреагировали и нейтрализовали этого человека», — сообщила РИА «Новости» официальный представитель прокуратуры.

Корреспондент ТАСС с места событий сообщает, что полиция быстро эвакуировала центр Брюсселя, площадь Гран-пляс, несколько близлежащих улиц и Центральный вокзал. Сейчас посетителей вновь стали пускать на Гран-пляс, на месте дежурят полицейские и военные патрули.

МИД Беларуси рекомендовал белорусам, находящимся в Брюсселе, выполнять все указания властей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предположительно, на этом человеке был пояс смертника. Сообщается, что никто, кроме устроившего взрыв мужчины, не пострадал.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Показанное Путиным видео об атаке ВКС России назвали съемкой военных США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика