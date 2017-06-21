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Путин рассказал о работе над фильмом Стоуна

21.06.2017 23:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин рассказал, что фильм Оливера Стоуна о российском лидере создавался «буквально на ходу».


Оливер Стоун и Владимир Путин. Фото: Showtime

«Этот фильм создавался на ходу», — признался глава государства на встрече с педагогами.

Одна из участниц встречи сослалась на этот фильм, в котором Путин заявил, что выбрал профессию в том числе благодаря фильмам. Она посетовала, что сейчас таких фильмов нет. «А когда я такое говорил?» — отреагировал Путин. Ему пояснили, что эти слова звучали в фильме Стоуна.

В ответ президент рассказал, что часто ему приходилось давать комментарии режиссеру «прямо с колес». «Я реально не помню, что говорил (в некоторых из интервью Стоуну)», — признался российский лидер.

 
 
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"Я реально не помню, что говорил (в некоторых из интервью Стоуну)", - признался российский лидер.

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