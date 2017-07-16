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Чарльз и Камилла сфотографировались к 70-летию герцогини

17.07.2017 16:41 — Новости Мира | Tut.by  
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В понедельник супруга принца Чарльза, герцогиня Корнуоллская Камилла, отмечает 70-летие. По этому случаю публике представлен новый фотопортрет супругов.


Принц Чарльз и Камилла. Фото: instagram.com/mariotestino

Фотография была сделана в мае в утренней гостиной лондонской резиденции Чарльза и Камиллы, Кларенс-хауса.

Фотограф Марио Тестино назвал герцогиню «прекрасным человеком».

Герцогиня Корнуоллская праздновала юбилей в минувшие выходные в кругу друзей в семейном доме четы — Хайгроув-хаусе в Глостершире на западе Англии.

Марио Тестино известен своими глянцевыми фотографиями богатых и знаменитых особ. Чарльза и Камиллу он впервые снимал в 2006 году, в первую годовщину их свадьбы, по заданию журнала Vogue.

По словам перуанского фотографа, он знает Камиллу уже более 10 лет как «доброго и прекрасного человека с чудным чувством юмора».

«Для меня большая честь запечатлеть их королевские высочества в этот важный для них день», — добавил он.

Тестино — один из любимых фотографов королевской семьи. В 2010 году ему доверили официальную фотосъемку по случаю помолвки принца Уильяма и Кейт Миддлтон (ныне герцогиня Кембриджская).


Фото: Mario Testino

Он же снимал их детей — принца Джорджа и принцессу Шарлотту.

Но, вероятно, более всего известны его непринужденные портреты принцессы Дианы, снятые незадолго до ее гибели в 1997 году.


Девушка смотрит на портрет принцессы Диана, сделанный Марио Тестино, на выставке в Кенсингтонском дворце в 2005 году. Фото: Reuters
 
 
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В понедельник супруга принца Чарльза, герцогиня Корнуоллская Камилла, отмечает 70-летие. По этому случаю публике представлен новый фотопортрет супругов.

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