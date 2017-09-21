Лейтмотивом выступления главы российского МИД в ходе общих прений в Генеральной Ассамблее ООН стал призыв к многополярности, сотрудничеству, диалогу и уважению суверенитета. Сергей Лавров связал конфликт на востоке Украины с политикой Запада и заявил о нелегитимности односторонних санкций. Министр предостерег от нагнетания военной истерии в связи с действиями Северной Кореи и от ужесточения санкций против Ирана.



Фото: пресс-центр ООН

Руководитель российского МИД Сергей Лавров заявил, что есть страны, которые, в отличие от России, «вопреки целям и принципам Устава ООН пытаются доминировать в глобальных делах, навязывать модели развития и свои „ценности“ государствам и народам, руководствуясь логикой однополярности, подрывающей международное право».

«Суверенитет, отказ от вмешательства во внутренние дела, равенство народов, взаимоуважение — в международных делах Россия всегда придерживалась этих принципов, — добавил главный российский дипломат. — И продолжит их отстаивать».

Отметив, что его страна много сделала для того, чтобы изжить наследие «холодной войны» и упрочить доверие и взаимопонимание в Евроатлантике, министр заметил, что такая политика не нашла отклика у западных партнеров.

«Запад выстраивал свою политику по принципу „кто не с нами, тот против нас“, став на путь безоглядного расширения НАТО на Восток, провоцируя нестабильность на постсоветском пространстве и поощряя антироссийские настроения. Именно в такой политике — корни затянувшегося конфликта на Юго-Востоке Украины», — считает Лавров .

Он обвинил Киев в стремлении «замотать» выполнение своих обязательств в рамках достигнутых соглашений и напомнил о предложении президента Путина учредить Миссию ООН по содействию охране наблюдателей ОБСЕ на Донбассе. Соответствующий проект резолюции представлен в Совет Безопасности, добавил министр.

По мнению главы российского МИД, ряд западных стран в деле урегулирования разногласий предпочитает дипломатии «грубое давление».

«Применение односторонних санкций — сверх тех, которые вводит СБ ООН — нелегитимно и подрывает коллективный характер международных усилий, -подчеркнул Сергей Лавров. — Сегодня все с тревогой наблюдают, как вводимые США все новые односторонние рестрикции в отношении Ирана, да еще и экстерриториального характера, ставят под угрозу реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий, ставшего одним из важнейших факторов региональной и международной стабильности».

Осудив ракетно-ядерные «авантюры» Пхеньяна, нарушающие резолюции Совбеза, министр предупредил, что «нагнетание военной истерии — не просто тупиковый, а губительный путь».

Он напомнил, что все резолюции Совета Безопасности, наряду с санкциями, содержат положения о необходимости возврата к переговорам. Лавров призвал «ответственных членов мирового сообщества» поддержать российско-китайскую «дорожную карту», изложенную в совместном заявлении МИД России и КНР от 4 июля.

По мнению руководителя российского внешнеполитического ведомства, развитие ситуации в Сирии дает основания для осторожного оптимизма.

Он сослался, в частности, на астанинские договоренности о создании зон деэскалации, которые, как он полагает, создают условия для продвижения к прямому диалогу между правительством и оппозицией. Самыми срочными задачами Лавров считает увеличение поставок гуманитарной помощи и разминирование освобожденных территорий. Он призвал «честно и профессионально» расследовать случаи применения химического оружия в Сирии.

Российский министр иностранных дел коснулся ситуации в Ливии, Йемене, Ираке, в Венесуэле и на Ближнем Востоке. Он призвал бороться с терроризмом сообща «без двойных стандартов и скрытых повесток дня».

«Приветствуем инициированную Генеральным секретарем реформу антитеррористической деятельности системы ООН, которая была одобрена Генассамблеей, — сказал Лавров. — Назначение российского представителя во главе образованного Управления ООН по контртерроризму расцениваем как признание роли России в борьбе с этим злом».

Вчера в ООН открылся к подписанию Договор о запрещении ядерного оружия, в разработке которого Россия участия не принимала. Глава российского МИД отметил, что его страна привержена целям достижения мира, свободного от ядерного оружия, но его полная ликвидация, по утверждению Лаврова, должна стать конечным результатом процесса всеобщего и полного разоружения при обеспечении равной и неделимой безопасности".

«Попытки поставить ядерное оружие „вне закона“ — без учета реалий современного мира и закрывая глаза на всю совокупность факторов, влияющих сегодня на стратегическую стабильность — лишь отдаляют эту общую цель, подрывают консенсусные режимы Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)», — заявил министр.

Он также с тревогой отметил тенденцию возрождения неонацизма. «Кощунственно прикрываться заботой о свободе выражения мнения, потакая радикальным движениям, которые проповедуют неонацистскую идеологию, выступают за героизацию фашистов и их пособников, — подчеркнул Сергей Лавров. — Требуются последовательные усилия, призванные поставить надежный заслон на пути неонацизма и реваншизма, экстремизма и ксенофобии, укрепить межнациональное и межкультурное согласие». Он также осудил снос памятников «освободителям Европы, героям Второй мировой войны» и предложил Генассамблее и ЮНЕСКО уделить этой проблеме приоритетное внимание.

Сергей Лавров выступил против использования информационно-коммуникационных технологий как «инструмента давления, нанесения экономического ущерба, пропаганды идей террористической и экстремистской идеологии».

Глава МИД предупредил, что мир и дальше будет сталкиваться с новыми проблемами долгосрочного, общецивилизационного характера, и предостерег от того, чтобы «размениваться на геополитические игры». «Востребованы не односторонние, а коллективные подходы», подчеркнул он. Лавров с удовлетворением воспринял заявления президента США Трампа «о важности соблюдения принципов суверенитета в международных делах», о том, что надо «обеспечивать лидерство примером, не диктовать волю другим народам».

«Процесс формирования полицентричного мироустройства — объективная тенденция, отражающая перераспределение глобального баланса сил, усиление фактора культурно-цивилизационной идентичности народов, — убежден российский министр. — К этой тенденции придется адаптироваться всем, включая тех, кто привык вести дела в мире по-хозяйски. В наших общих интересах — не пытаться сдерживать естественный процесс».

Сергей Лавров подчеркнул, что сегодня для этого «остро необходимо возрождение культуры дипломатии, диалога, поиска баланса интересов в противовес инстинктам быстрых решений и желанию „наказывать непокорных“». «По сути речь идет о сбережении человечества во всем его богатстве и многообразии», — заключил он.