Горный воздух Швейцарии продается на экспорт

Чистый воздух Альп продает швейцарская компания Swiss Alpine Air, сообщает ria.ru .

В целях компании – обеспечение самых загрязненных городов мира чистым воздухом.

Воздух продают в аэрозольных баллонах по 7 литров, что должно хватить на 120 вдохов, к баллону прилагается специальная дыхательная маска.

Стоимость одного баллона альпийского воздуха составляет 18 долларов, а при заказе нескольких баллонов предоставляется скидка.

Представители компании отмечают, что, кроме воздуха, они также предлагают на экспорт воду из горных источников, шоколад и сыр.