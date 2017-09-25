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Горный воздух Швейцарии продается на экспорт
25.09.2017 12:43 — Новости Мира | БДГ
Чистый воздух Альп продает швейцарская компания Swiss Alpine Air, сообщает
В целях компании – обеспечение самых загрязненных городов мира чистым воздухом.
Воздух продают в аэрозольных баллонах по 7 литров, что должно хватить на 120 вдохов, к баллону прилагается специальная дыхательная маска.
Стоимость одного баллона альпийского воздуха составляет 18 долларов, а при заказе нескольких баллонов предоставляется скидка.
Представители компании отмечают, что, кроме воздуха, они также предлагают на экспорт воду из горных источников, шоколад и сыр.
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Чистый воздух Альп продает швейцарская компания Swiss Alpine Air, сообщает ria.ru.
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