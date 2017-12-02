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Лавров назвал первых жертв в случае войны на Корейском полуострове

02.12.2017 21:06 — Новости Мира | Tut.by  
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Япония и Южная Корея станут первыми жертвами в случае войны на Корейском полуострове. Об этом он рассказал в интервью телеканалу СТВ.


Запуск северокорейской ракеты "Хвасон-15" 29 ноября 2017 года. Фото: Reuters

«Осуждая ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна, мы не можем не осуждать провокационное поведение наших американских коллег. К огромному сожалению, они пытаются утащить в ту же сторону японцев и южнокорейцев, которые, как вы абсолютно правильно сказали, станут первыми жертвами в случае развязывания войны на Корейском полуострове», — отметил министр иностранных дел России.

Лавров также отметил, что если бы американо-южнокорейские учения, то можно было бы создать условия для начала какого-то диалога с Пхеньяном.

Напомним, Северная Корея в ночь на среду провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». Высота полета в максимальной точке составила 4 тысячи 475 километров, дальность полета — 950 километров. Полет продолжался 53 минуты, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 км от префектуры Аомори. В КНДР заявили, что новая ракета способна достичь любой точки США.

 
 
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Лавров также отметил, что если бы американо-южнокорейские учения, то можно было бы создать условия для начала какого-то диалога с Пхеньяном.

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