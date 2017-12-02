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Лавров назвал первых жертв в случае войны на Корейском полуострове
02.12.2017 21:06 — Новости Мира | Tut.by
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Япония и Южная Корея станут первыми жертвами в случае войны на Корейском полуострове. Об этом он рассказал в интервью телеканалу
«Осуждая ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна, мы не можем не осуждать провокационное поведение наших американских коллег. К огромному сожалению, они пытаются утащить в ту же сторону японцев и южнокорейцев, которые, как вы абсолютно правильно сказали, станут первыми жертвами в случае развязывания войны на Корейском полуострове», — отметил министр иностранных дел России.
Лавров также отметил, что если бы американо-южнокорейские учения, то можно было бы создать условия для начала какого-то диалога с Пхеньяном.
Напомним, Северная Корея
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Лавров также отметил, что если бы американо-южнокорейские учения, то можно было бы создать условия для начала какого-то диалога с Пхеньяном.
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