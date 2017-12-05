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Генштаб РФ заявил о полном освобождении Сирии от террористов и вызвался помочь США в Ираке

06.12.2017 20:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Сирия полностью освобождена от террористов, все бандформирования «Исламского государства» (ИГ) уничтожены, сообщил в среду начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе.


Фото: Reuters

«Все бандформирования ИГИЛ (устаревшее название ИГ — прим. ТАСС) на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена», — сказал он, добавив, что об этом президенту РФ Владимиру Путину уже доложил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«Сегодня наступающие подразделения бригадного генерала Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса разгромили остававшиеся незаконные вооруженные силы [в провинции Дейр-эз-Зор] и, освободив населенные пункты Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха, соединились с правительственными войсками, наступавшими с юга. Таким образом, на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГИЛ, на территории Сирии не существует», — заключил начальник Генштаба.

Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что последний анклав ИГ на востоке Сирии уменьшился до территории размером 7 на 10 км.

Россия готова помочь США уничтожить боевиков ИГ в Ираке

Минобороны России готово вести диалог с американскими коллегами о помощи им в уничтожении боевиков ИГ в западных районах Ирака, сообщил Герасимов.

По его словам, «внимание международной антитеррористической коалиции необходимо сосредоточить на уничтожении боевиков в западных районах Ирака для предотвращения возврата ИГИЛ в Сирию и исключении возрождения там исламского халифата, а не на развертывании в Сирии своих военных баз».

По словам начальника Генштаба, взаимодействие России и США уже позволило добиться успехов в деле урегулировании сирийского кризиса.

Он подчеркнул, что Москва и Вашингтон взяли на себя обязательство обеспечить соблюдение режима прекращения боевых действий всеми группировками, находящимися в данной зоне, а также гарантировать гуманитарный доступ и наладить контакты между оппозицией и правительством Сирии.

«Доказывает свою эффективность совместный Мониторинговый центр в Аммане, благодаря которому удается поддерживать устойчивый режим прекращения боевых действий в зоне деэскалации на юге Сирии. По данным ООН, в последние месяцы возросло число беженцев, возвратившихся из Иордании в южные районы Сирии к местам своего постоянного проживания», — сообщил начальник Генштаба.

Он также отметил работу в рамках Меморандума о взаимопонимании между Минобороны РФ и военного ведомства США о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов в Сирии.

 
 
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Сирия полностью освобождена от террористов, все бандформирования "Исламского государства" (ИГ) уничтожены, сообщил в среду начальник Генерального штаба...

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