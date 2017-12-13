Собравшийся баллотироваться в президенты РФ Навальный опубликовал предвыборную программу

Люстрация, компенсационный налог на «нечестную приватизацию», ограничение полномочий президента и визовый режим со Средней Азией. Таковы некоторые из пунктов программы Навального.



Алексей Навальный. Фото: Евгений Фельдман для проекта „Это Навальный“

Оппозиционный политик Алексей Навальный, настаивающий на конституционном праве принять участие в президентских выборах 2018 года, опубликовал свою политическую программу . Сделал он это в среду, 13 декабря, ровно через год после своего выдвижения.

Искать похищенные деньги за границей

Программа Навального предусматривает серьезные изменения в политическом устройстве страны и ее экономических принципах. В частности, политик предлагает повысить минимальный размер оплаты труда до 25 тысяч рублей, ввести компенсационный налог на «нечестно приватизированную» инфраструктуру, учредить специальную независимую структуру по борьбе с коррупцией и начать активный поиск за границей российских денег, похищенных в результате коррупционных преступлений.

«Формально называясь федерацией, Россия к сегодняшнему дню превратилась в унитарное государство», — говорится в программе, где предлагается значительно расширить полномочия местного самоуправления. Навальный выступает за политическое и экономическое сближение с «благополучными европейскими странами» и за введение визового режима со странами Средней Азии и Закавказья.

Президентско-парламентская республика

Во избежание очередного возврата к диктатуре Навальный предлагает перейти от суперпрезидентской к президентско-парламентской республике. Для этого нужно будет ограничить некоторые полномочия президента, вернуться к 4-летнему сроку пребывания на посту и ограничить их количество двумя, независимо от того, приходятся они подряд или нет. Кроме того, политик призывает к люстрации, которой должна заняться специальная комиссия.

В разработке программы политика приняли участие экономисты Сергей Алексашенко, Владимир Милов, Максим Миронов, Елена Масолова, юристы Елена Лукьянова и Павел Чиков, а также писатель Борис Акунин.