ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отравленный экс-полковник ГРУ общался с британцем, готовившим "российское досье" Трампа

08.03.2018 21:47 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд рассказала о состоянии здоровья бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Министр внутренних дел Великобритании заявила, что бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь находятся в критическом, но стабильном состоянии», — сообщает Associated Press.

Также вместе со Скрипалями отравление получил полицейский, который первым прибыл на место происшествия. Эмбер Радд сообщила, что он пришел в сознание и может говорить. Однако его состояние по-прежнему тяжелое.

Всего же, после инцидента с отравлением за медицинской помощью обратился 21 человек, включая Скрипаля и его дочь, сообщает Sky Newsсо ссылкой на полицию Уилтшира.

Ранее сообщалось, что власти рассматривают произошедшее,​ как покушение на убийство с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества.

Как сообщила британская газета The Telegraph, Сергей Скрипаль, поддерживал тесные контакты с британцем, участвовавшим в подготовке доклада о связях команды Дональда Трампа с российскими официальными лицами во время предвыборной кампании в США в 2016 году.

По данным издания, когда Скрипаль в 2010 году поселился в Солсбери, он установил тесные связи с британцем, имя которого не называется. Этот мужчина работал в частном агентстве расследований Orbis Businnes Intellegence бывшего сотрудника британской разведки MI6 Кристофера Стила, который подготовил и передал американским властям «российское досье» Трампа.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в британском Солсбери 4 марта в бессознательном состоянии. Скрипаль был осужден в России за сотрудничество с британской разведкой, его в 2010 году обменяли на членов раскрытой в США российской разведывательной ячейки.

После отравления Скрипаля в Британии стали требовать провести расследования смертей еще 14 человек, которые погибли при похожих обстоятельствах.

 
 
Ссылка на источник 156
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также вместе со Скрипалями отравление получил полицейский, который первым прибыл на место происшествия. Эмбер Радд сообщила, что он пришел в сознание и может...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Лондоне требуют расследовать 14 загадочных смертей. О ком идет речь?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика