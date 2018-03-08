|
Отравленный экс-полковник ГРУ общался с британцем, готовившим "российское досье" Трампа
08.03.2018 21:47 — Новости Мира | Tut.by
Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд рассказала о состоянии здоровья бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
«Министр внутренних дел Великобритании заявила, что бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь находятся в критическом, но стабильном состоянии», — сообщает Associated Press.
Также вместе со Скрипалями отравление получил полицейский, который первым прибыл на место происшествия. Эмбер Радд сообщила, что он пришел в сознание и может говорить. Однако его состояние по-прежнему тяжелое.
Всего же, после инцидента с отравлением за медицинской помощью обратился 21 человек, включая Скрипаля и его дочь, сообщает
Ранее сообщалось, что
Как сообщила
По данным издания, когда Скрипаль в 2010 году поселился в Солсбери, он установил тесные связи с британцем, имя которого не называется. Этот мужчина работал в частном агентстве расследований Orbis Businnes Intellegence бывшего сотрудника британской разведки MI6 Кристофера Стила, который подготовил и передал американским властям «российское досье» Трампа.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в британском Солсбери 4 марта в бессознательном состоянии. Скрипаль был осужден в России за сотрудничество с британской разведкой, его в 2010 году обменяли на членов раскрытой в США российской разведывательной ячейки.
После отравления Скрипаля в Британии стали требовать провести расследования смертей еще 14 человек, которые
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также вместе со Скрипалями отравление получил полицейский, который первым прибыл на место происшествия. Эмбер Радд сообщила, что он пришел в сознание и может...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии