Кандидата в президенты Ксению Собчак во время дебатов довели до слез. Причиной тому стало поведение ее оппонентов. Собчак заявила, что они не дают ей говорить, оскорбляют и перебивают ее. Дебаты транслировал на Дальний Восток телеканал «Россия 1» .

Когда Собчак обратилась к избирателям, Владимир Жириновский стал перебивать ее, выкрикивая оскорбления.

«Эти люди перебивают здесь только меня. Этот человек хамит бесконечно только мне… Я пришла поговорить со своими избирателями. Эти хамы не дают мне этого сделать, они лишают меня моего законного времени», — эмоционально отреагировала Собчак.

Соловьев ответил, что, к сожалению, не может никак повлиять на эту ситуацию, так как ведущий не может перебивать кандидатов.

«Что за хамство такое? Я буду жаловаться в ЦИК, я считаю, что это несправедливо», — сказала Ксения Собчак. Она повторила в эфире нецензурное слово, ранее во время дебатов ее оскорбил Жириновский .

Собчак заплакала и заявила, что лидер ЛДПР не только перебивает ее, но и оскорбляет, а Соловьев «позволяет этому случиться».

«Я считаю, что это ужасно, но таков закон… Я с ужасом думаю о том, что наш избиратель вот это все смотрит, что это тот уровень политической культуры», — заявил Соловьев. Он также назвал все происходящее в студии коллективной травлей одного кандидата.