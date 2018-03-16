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"Никто не знает, где Скрипаль и что с ним". Захарова назвала возможные страны-поставщики "Новичка"
17.03.2018 17:28 — Новости Мира | Tut.by
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала несколько заявлений относительно принадлежности газа «Новичок» какой-либо стране, а также заявила, что никто не знает, где Скрипаль и что с ним.
По словам Захаровой, наиболее вероятными источниками происхождения газа являются Британия, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США, т.к. в этих странах с конца 90-х проводят исследования веществ из проекта «Новичок», передает
Захарова считает, что в Великобритании либо есть образцы яда, который они скрывают, либо все является враньем.
«Каким образом было получено заключение об имеющем отношение именно к России следе, если они не передали нам эти пробы? Ведь по логике у них этого вещества нет, не должно быть. С какими образцами у себя они сравнивали?» — отметила Захарова.
Представитель МИД настаивает, что Великобритания так и не передала России никакой информации об обстоятельствах отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает
Она обратила внимание, что неизвестно, где находится сам Скрипаль.
«То, в каком он состоянии сейчас находится, никто не знает, кроме тех людей, которые и засекретили в Великобритании всю эту информацию. Никто не знает, где он и что с ним», — сказала дипломат.
Захарова заявила, что в свое время Россия передала Скрипаля Великобритании в целости и сохранности.
По ее мнению, скандал вокруг отравления связан с сирийским вопросом, чтобы «показать миру, что на самом деле Россия не миротворец, а играет в какую-то свою игру».
Захарова заявила о новом витке антироссийской кампании.
«Запад постоянно обвиняет Дамаск, подспудно и Москву, в использовании химического оружия на территории Сирии. У этого нет никаких оснований, никаких доказательств не предъявляется. Как можно доказать то, что не имеет доказательств? Соответственно, появляется еще одна провокация мирового уровня, где опять же используются термины «химическое оружие», «отравление химическими материалами», — отметила дипломат.
Напомним, 4 марта на скамейке в городе Солсбери прохожие
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала несколько заявлений относительно принадлежности газа "Новичок" какой-либо стране, а также заявила,...
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