Трамп рассматривает пять кандидатов на должность постпреда ООН

Президент США Дональд Трамп рассматривает пять кандидатур на должность постпреда ООН после заявлений Никки Хейли об отставке. Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном пресс-пулом во вторник.



Фото: Flickr / The White House

Президент не сообщил имена всех, кто находится в списке, однако отметил, что в их числе фигурирует его бывший советник Дина Пауэлл. «Дине это [должность] понравится», — сказал он, отметив, что рассматривает и других кандидатов. Трамп также подчеркнул, что посол США в Германии Ричард Гренелл не входит в этот список, однако он готов рассмотреть его кандидатуру.

Ранее дочь президента США Дональда Трампа Иванка опровергла слухи о своем возможном назначении на должность постоянного представителя США при ООН. Соответствующее заявление она сделала после того, как Трамп заявил, что считает кандидатуру дочери на должность постпреда подходящей, однако опасается, что при ее назначении его обвинят в кумовстве.

Никки Хейли, занимавшая пост постоянного представителя США при ООН с января 2017 года, во вторник объявила о своей отставке , она покинет пост в январе будущего года. Хейли была утверждена на должность постпреда всего через четыре дня после того, как президент Трамп вступил на пост президента 20 января 2017 года. Сама Хейли в ходе пресс-конференции в Белом доме заявила, что уходит в отставку не по личным причинам. О своих дальнейших планах она не сообщила.