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Помпео заявил о готовности США к новым боевым действиям в Сирии в случае необходимости
10.01.2019 22:00 — Новости Мира | Tut.by
В случае необходимости США готовы к новым боевым действиям в Сирии, но в Вашингтоне надеются, что до этого не дойдет, заявил госсекретарь Майк Помпео в Американском университете в Каире, видеозапись выступления опубликована на сайте Госдепа США.
Помпео напомнил, что при администрации президента Дональда Трампа США дважды наносили удары по Сирии из-за применения правительственными силами этой страны химического оружия. «И мы снова это сделаем, хотя надеемся, что этого не потребуется», — сказал он.
В декабре 2018 года Трамп объявил, что американские военнослужащие покинут территорию Сирии. Он объяснил это решение тем, что их задача в этой стране выполнена, а силы «Исламского государства» побеждены.
О фактическом начале вывода войск Помпео
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В случае необходимости США готовы к новым боевым действиям в Сирии, но в Вашингтоне надеются, что до этого не дойдет, заявил госсекретарь Майк Помпео в Американском...
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