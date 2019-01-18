Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 66

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19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате взрыва и пожара на трубопроводе с горючим в районе города Тлауэлильпан штата Идальго в Мексике увеличилось до 66, проинформировал в Twitter губернатор региона Омар Файяд.

Ранее сообщалось о 21 погибшем и 71 пострадавшем.

Как сообщалось, взрыв и пожар произошли вечером 18 января на месте нелегальной врезки в трубопровод. В это время там находились несколько десятков человек, которые занимались сбором топлива. К настоящему времени пожар потушен.

Как сообщает ТАСС, в связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Власти Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим. Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор дал указания правительству оказать необходимую помощь пострадавшим при пожаре.-0-