Меркель «забыла» встретить Мэй у ковровой дорожки в Берлине

Источник материала: Tut.by

Канцлер Германии Ангела Меркель не встретила британского премьера Терезу Мэй, когда та прибыла во вторник на служебном автомобиле к ведомству канцлера в Берлине. Соответствующую запись распространили немецкие телеканалы и СМИ.

«Без пяти минут 12 Тереза Мэй в одиночестве прошла по красной дорожке, потому что принимающая гостей Меркель к тому моменту еще не подошла», — прокомментировал кадры ведущий выпуска новостей на канале ARD .

Today Theresa May arrived in Berlin for knife-edge Brexit talks… but unfortunately there was no one there to greet her pic.twitter.com/eNicdIGTSo — The Independent (@Independent) 9 апреля 2019 г.

Вслед за Мэй последовали и журналисты. Однако спустя несколько секунд очень быстро им пришлось возвращаться назад — политики уже вдвоем вышли к началу ковровой дорожки, чтобы пожать руки перед камерами.

Встреча Мэй и Меркель продлилась примерно полтора часа, стороны обсуждали возможные сроки переноса «брексита». После этого глава британского кабмина отправилась в Париж на встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном.

В среду состоится внеочередной саммит ЕС по вопросу выхода Великобритании из сообщества.