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Меркель «забыла» встретить Мэй у ковровой дорожки в Берлине
09.04.2019 23:15 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Канцлер Германии Ангела Меркель не встретила британского премьера Терезу Мэй, когда та прибыла во вторник на служебном автомобиле к ведомству канцлера в Берлине. Соответствующую запись распространили немецкие телеканалы и СМИ.
«Без пяти минут 12 Тереза Мэй в одиночестве прошла по красной дорожке, потому что принимающая гостей Меркель к тому моменту еще не подошла», — прокомментировал кадры ведущий выпуска новостей на канале
Вслед за Мэй последовали и журналисты. Однако спустя несколько секунд очень быстро им пришлось возвращаться назад — политики уже вдвоем вышли к началу ковровой дорожки, чтобы пожать руки перед камерами.
Встреча Мэй и Меркель продлилась примерно полтора часа, стороны обсуждали возможные сроки переноса «брексита». После этого глава британского кабмина отправилась в Париж на встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном.
В среду состоится внеочередной саммит ЕС по вопросу выхода Великобритании из сообщества.
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«Без пяти минут 12 Тереза Мэй в одиночестве прошла по красной дорожке, потому что принимающая гостей Меркель к тому моменту еще не подошла», - прокомментировал кадры...
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