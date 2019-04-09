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Меркель «забыла» встретить Мэй у ковровой дорожки в Берлине

09.04.2019 23:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Канцлер Германии Ангела Меркель не встретила британского премьера Терезу Мэй, когда та прибыла во вторник на служебном автомобиле к ведомству канцлера в Берлине. Соответствующую запись распространили немецкие телеканалы и СМИ.

«Без пяти минут 12 Тереза Мэй в одиночестве прошла по красной дорожке, потому что принимающая гостей Меркель к тому моменту еще не подошла», — прокомментировал кадры ведущий выпуска новостей на канале ARD.

Вслед за Мэй последовали и журналисты. Однако спустя несколько секунд очень быстро им пришлось возвращаться назад — политики уже вдвоем вышли к началу ковровой дорожки, чтобы пожать руки перед камерами.

Встреча Мэй и Меркель продлилась примерно полтора часа, стороны обсуждали возможные сроки переноса «брексита». После этого глава британского кабмина отправилась в Париж на встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном.

В среду состоится внеочередной саммит ЕС по вопросу выхода Великобритании из сообщества.

 
Теги: Новости
 
 
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«Без пяти минут 12 Тереза Мэй в одиночестве прошла по красной дорожке, потому что принимающая гостей Меркель к тому моменту еще не подошла», - прокомментировал кадры...
 
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