Меркель «забыла» встретить Мэй у ковровой дорожки в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель не встретила британского премьера Терезу Мэй, когда та прибыла во вторник на служебном автомобиле к ведомству канцлера в Берлине. Соответствующую запись распространили немецкие телеканалы и СМИ.

«Без пяти минут 12 Тереза Мэй в одиночестве прошла по красной дорожке, потому что принимающая гостей Меркель к тому моменту еще не подошла», — прокомментировал кадры ведущий выпуска новостей на канале ARD .